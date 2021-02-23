Крупнейший в мире цифровой токен упал на 12,5% во вторник, 23 февраля, после того, как акционеры засомневались в прочности роста криптовалюты.

Об этом пишет Bloomberg.

Криптовалюта упала на 12,5% до 48 071 долларов и торговалась ниже 50 тысяч долларов по состоянию на 8:16 утра. Биткоин вырос примерно на 390% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Недавно на эту тему провели дебаты министр финансов США Джанет Йеллен и соучредитель Microsoft Билл Гейтс. Билл Гейтс предупредил о том, что инвесторы могут быть охвачены манией, в то время как Джанет Йеллен сказала, что биткоин - очень «неэффективный» способ проведения транзакций.

По словам аналитической компании Miller Tabak + Co, на техническом уровне курс цифровой валюты выглядит растянутым, эксперты добавляют, что восстановление мировой экономики после пандемии в конечном счете уронит стоимость биткоина на более низкие позиции.

Ранее НикВести сообщали, что криптовалюта Bitcoin ночью 18 февраля впервые достигла цены в 52,6 тысячи долларов, после чего зафиксировалась на уровне около 52 тысяч.