Об этом сообщили в пресс-службе.

Среди подозреваемых бывший председатель правления «ПриватБанка»; бывший первый заместитель председателя правления «ПриватБанка»; бывшая руководительница одного из подразделений «ПриватБанка», которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной страховой компании.

Их подозревают в том, что в декабре 2016 года за день до признания «ПриватБанка» неплатежеспособным они на основании ложных документов выплатили средства банка более 136,89 миллионов гривен в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами «ПриватБанка».

Подозрение бывшим чиновникам подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

В НАБУ фамилии фигурантов не называют. Однако, как пишет журналист Олег Новиков, подозрение по почте направили Александру Дубилету, который был председателем правления «ПриватБанка». Среди фигурантов также бывший заместитель главы правления Владимир Яценко, которого вчера, 22 февраля, задержали в «Борисполе».