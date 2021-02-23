Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета собирается потратить 6 миллиона гривен на электроэнергию для уличных фонарей до июня 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Согласно данным системы, Департамент ЖКХ 23 февраля объявил три тендера на закупку электроэнергии для уличных фонарей на сумму в 6 миллионов 74 тысячу 500 гривен.

Так, первый тендер в 4 миллиона 500 тысячи гривен обойдется электроэнергия для фонарей по всему городу, кроме Корабельного района, Варваровки, Большой и Малой Коренихи. Электроэнергия для фонарей на территории Большой и Малой Коренихи обойдется городскому бюджету в 482 тысячи 800 гривен. В 1 миллион 92 тысячи гривен обойдется электроэнергия для фонарей на территории Корабельного района.

Напомним, что в феврале 2020 года Департамент ЖКХ заключил договор с коммунальным предприятием «Хозрасчетный участок механизации строительства» договор на 14 миллионов 996 тысяч гривен по обслуживанию сетей уличного освещения до 1 июля 2020 года.

В сентября 2020 года Департамент ЖКХ собирался потратить еще 4,5 миллиона гривен на техническое обслуживание сетей уличного освещения.

В декабре 2020 года Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета планировал потратить еще 7,1 миллиона гривен на электроэнергию для уличных фонарей до марта 2021 года.