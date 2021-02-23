Компания Илона Маска SpaceX назвала имя второго члена экипажа коммерческого рейса Crew Dragon. Второе место на коммерческом рейсе получила 29-летняя Хейли Арсено. Хейли Арсено — сотрудник клиники детских онкозаболеваний St. Jude Childrenʼs Research Hospital, в которой она сама ранее проходила лечение от рака костей.

Об этом пишет журнал «Вокруг света. Украина».

Остеосоркома левой ноги была диагностирована у Хейли Арсено в 10-летнем возрасте, после чего девочка прошла 12 курсов химиотерапии и несколько операций по удалению коленной и части бедренной кости, которые заменили на протезы. Она станет первым человеком с протезированной частью тела, который побывает в космосе.

Девушка уже проходит специальную подготовку перед космическим полетом. Она посетила компанию SpaceX, где с нее сняли мерки для индивидуального скафандра и подгонки кресла космического корабля. Хейли рассказала, что не нервничает перед полетом. По ее словам, она встретилась с «ведущими инженерами этой миссии» и им доверяет. Девушка говорит, что после лечения рака ее не пугают космические путешествия.

— Представлять людей, больных раком, и тех, кто поборол недуг, ㅡ это невероятная честь... Когда вы лечитесь, вы очень сосредоточены на повседневной жизни. Тогда очень трудно смотреть в будущее. Я надеюсь, что эта миссия позволит им представить свое будущее, ㅡ сказала она.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX уже подготовила к испытательному пуску два прототипа межпланетных многократных кораблей Starship.