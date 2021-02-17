По состоянию на 17 февраля американская частная космическая компания SpaceX уже подготовила к испытательному пуску два прототипа межпланетных многократных кораблей Starship.

Об этом пишет Украинская правда.

На пусковом комплексе возле городка Бока Чика, штат Техас уже установлено десятый прототип многоразового корабля Starship. Ожидается, что его запуск состоится в ближайшие недели.

16 февраля в Техасе, США завершили подготовку 11-го прототипа Starship в то время, когда еще четыре тестовые модели многоразового межпланетного корабля еще строятся.

Напомним, ранее прототип корабля для межпланетных путешествий от SpaceX разбился при посадке.