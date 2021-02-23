Прибыль украинских банков в январе 2021-го сократилась на 38,6% по сравнению с прошлым годом.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, передает РБК-Украина.

По информации НБУ, прибыль банков Украины в январе этого года составила 4,050 миллиардов гривен. Годом ранее этот показатель достигал 6,592 миллиадов гривен.

Кроме того, доходы банков за январь 2021 года составили 18,569 миллиардов гривен, тогда как годом ранее доходы составляли 22,583 миллирдов гривен.

В свою очередь, расходы банков за январь 2021 года составили 14,519 миллиардов гривен, тогда в январе прошлого года — 15,991 миллиардов гривен.

Напомним, международные резервы Украины по итогам января составляют 28,8 миллиардов долларов по состоянию на 1 февраля, что на 1,1% меньше показателя резервов в прошлом месяце.