Акции Tesla в понедельник снизились на 8,6% — вследствие этого состояния Илона Маска сократились на 15,2 миллиардов долларов и он опустился на второе место в рейтинге самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index.
Об этом сообщает Bloomberg.
Состояние Маска оценивают в 183 миллиарда долларов, состояние основателя Amazon Джефф Безос, который возглавляет рейтинг — в 186 миллиардов долларов.
Замыкает топ-3 сооснователь Microsoft Билл Гейтс — 135 миллиардов долларов.
Отмечается, что самое большое с сентября падение акций Tesla частично вызвано комментариями Маска в выходные, что цены на криптовалюта биткоин и Ethereum являются завышенными.
— Маск опубликовал свой твит о стоимости криптовалюты через 2 недели после того, как Tesla объявила, что инвестировала 1,5 миллиарда долларов в биткоины, — говорится в сообщении.
При этом, стоимость биткоина, которая за последний год выросла на 400%, 23 февраля опустилась ниже 50 тысяч долларов за монету. Еще 21 февраля биткоин стоил выше 57 тысяч долларов.
Напомним, крупнейший в мире цифровой токен упал на 12,5% во вторник, 23 февраля, после того, как акционеры засомневались в прочности роста криптовалюты.
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Акции Tesla в понедельник снизились на 8,6% — вследствие этого состояния Илона Маска сократились на 15,2 миллиардов долларов и он опустился на второе место в рейтинге самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index.
Об этом сообщает Bloomberg.
Состояние Маска оценивают в 183 миллиарда долларов, состояние основателя Amazon Джефф Безос, который возглавляет рейтинг — в 186 миллиардов долларов.
Замыкает топ-3 сооснователь Microsoft Билл Гейтс — 135 миллиардов долларов.
Отмечается, что самое большое с сентября падение акций Tesla частично вызвано комментариями Маска в выходные, что цены на криптовалюта биткоин и Ethereum являются завышенными.
— Маск опубликовал свой твит о стоимости криптовалюты через 2 недели после того, как Tesla объявила, что инвестировала 1,5 миллиарда долларов в биткоины, — говорится в сообщении.
При этом, стоимость биткоина, которая за последний год выросла на 400%, 23 февраля опустилась ниже 50 тысяч долларов за монету. Еще 21 февраля биткоин стоил выше 57 тысяч долларов.
Напомним, крупнейший в мире цифровой токен упал на 12,5% во вторник, 23 февраля, после того, как акционеры засомневались в прочности роста криптовалюты.