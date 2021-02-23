Акции Tesla в понедельник снизились на 8,6% — вследствие этого состояния Илона Маска сократились на 15,2 миллиардов долларов и он опустился на второе место в рейтинге самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index.

Об этом сообщает Bloomberg.

Состояние Маска оценивают в 183 миллиарда долларов, состояние основателя Amazon Джефф Безос, который возглавляет рейтинг — в 186 миллиардов долларов.

Замыкает топ-3 сооснователь Microsoft Билл Гейтс — 135 миллиардов долларов.

Отмечается, что самое большое с сентября падение акций Tesla частично вызвано комментариями Маска в выходные, что цены на криптовалюта биткоин и Ethereum являются завышенными.

— Маск опубликовал свой твит о стоимости криптовалюты через 2 недели после того, как Tesla объявила, что инвестировала 1,5 миллиарда долларов в биткоины, — говорится в сообщении.

При этом, стоимость биткоина, которая за последний год выросла на 400%, 23 февраля опустилась ниже 50 тысяч долларов за монету. Еще 21 февраля биткоин стоил выше 57 тысяч долларов.

Напомним, крупнейший в мире цифровой токен упал на 12,5% во вторник, 23 февраля, после того, как акционеры засомневались в прочности роста криптовалюты.