Китайская национальная офшорная нефтяная корпорация сообщила, что обнаружила в Бохайском заливе новое месторождение с геологическими запасами не менее 100 миллионов тонн в нефтяном эквиваленте.

Об этом сообщает издание LB.ua.

Месторождение «Бочжун 13-2» расположено в центральной части Бохайского залива, в 140 километрах от города центрального подчинения Тяньцзинь, Северный Китай.

Разведочная скважина, пробуренная на глубину около 5223 метров, наткнулась на продуктивный нефтегазовый пласт толщиной 346 метров. По оценкам CNOOC, среднесуточный объем добычи нефти и газа из скважины составляет соответственно 300 тонн и 150 тысяч кубических метров.

В корпорации заявили, что открытие месторождения «Бочжун 13-2» является крупным прорывом в разведывательных работах в акватории Бохайского залива.

Напомним, Израиль и Египет в воскресенье, 21 февраля, договорились построить новый газопровод. Соглашение было достигнуто на встрече в Иерусалиме министра энергетики Израиля Юваля Штайница с египетским министром нефти и минеральных ресурсов Тариком аль-Муллой.