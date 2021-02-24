Фармацевтическая компания AstraZeneca планирует поставить меньше половины вакцин от коронавируса в ЕС, от того количества, которое планировалось поставить по контракту во втором квартале. Планировалось поставить 180 млн доз.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя ЕС.

Согласно контракту AstraZeneca с ЕС, компания должна была доставить во втором квартале 180 млн доз.

Но агентству стало известно, что компания поставит менее 90 миллионов доз во втором квартале.



В AstraZeneca в ответ на эту информацию заявили, что усердно работают над повышением производительности.

— Мы надеемся, что сможем приблизить наши поставки к указанным показателям в соглашениях о предварительных закупках, — казал агентству представитель компании.

Как сообщалось, вакцина от COVID уже доставлена в Украину. Вчера была получена первая партия препарата компании AstraZeneca.