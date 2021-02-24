Немецкие таможенники во время проверки контейнеров из Парагвая нашли 16 тонн кокаина, это рекордная партия в истории Европы.

Об этом сообщило Федеральное таможенное управление Германии в среду, 24 февраля, передает LB.ua.

Партию с кокаином нашли еще 12 февраля, но об этом не сообщали ранее, чтобы не сорвать полицейскую операцию. Через неделю в порту бельгийского Антверпена обнаружили еще 7,2 тонны кокаина, а 24 февраля в Нидерландах по подозрению в контрабанде наркотиков задержали 28-летнего жителя Влардингена.

Таким образом, 23 тонны кокаина, изъятые в Гамбурге и Антверпене, оценивают в несколько миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что в США в вашингтонском аэропорту имени Даллеса задержали жену наркобарона «Эль Чапо», 31-летнюю модель Эмму Коронел Айспуро. Ее подозревают в организации наркотрафика (руководстве сетью по распространению кокаина, героина и метамфетамина).