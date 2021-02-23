В США в вашингтонском аэропорту имени Даллеса задержали жену наркобарона «Эль Чапо», 31-летнюю модель Эмму Коронел Айспуро. Ее подозревают в организации наркотрафика (руководстве сетью по распространению кокаина, героина и метамфетамина).

Об этом пишет BBC.

Айспуро также вменяют организацию побега «Эль Чапо» в 2015 году из мексиканской тюрьмы, которая находилась под самой сильной охраной, и подготовку побега в январе 2017 года. Тогда наркобарон не успел сбежать и его экстрадировали в США. Айспуро не комментирует предъявленные ей обвинения.

У жены когда-то самого разыскиваемого наркобарона этого века двойное гражданство — мексиканское и американское. С «Эль Чапо» у них двое детей-близнецов. СМИ называли ее самой преданной женой преступника — она присутствовала почти на каждом заседании суда над наркобароном в Нью-Йорке и не отказалась от него после свидетельств о зверствах ее мужа.

На суде озвучивались множественные факты убийств, изнасилований и пыток со стороны «Эль Чапо» в отношении детей, врагов и конкурентов. Айспуро также не обращала внимание на множество любовниц ее мужа.

Напомним, племянник покойного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара заявил, что нашел полиэтиленовый пакет с деньгами на сумму 18 млн долларов, спрятанный в стене одного из домов своего дяди.