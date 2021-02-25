Люди во всем Европейском Союзе говорят, что фермеров нужно щедро финансировать, по мнению европейцев, агропромышленный комплекс нуждается в государственной помощи.

Опрос о сельскохозяйственном секторе проводила Европейская комиссия.

Жители Европейского союза считают, что фермеры нуждаются в выработке комплексной сельскохозяйственной политики для всех членов альянса.

Текущее исследование было организовано в период с августа по сентябрь 2020 года, и в нем приняли участие 27 200 граждан из всех стран-членов ЕС.

Опросы также показывает, что вопросы окружающей среды становятся все более важным приоритетом для жителей экономического союза.

Более трех четвертей респондентов говорят, что поддержка фермеров оздоравливает и остальные сектора экономики. Еще больше опрошенных уверены, что дотации для агрокомплекса непосредственно влияет на безопасность и качество выращиваемой и производимой продукции.

Также 95% опрошенных утверждают, что научные разработки для сельскохозяйственной сферы очень важны для будущего.

Напомним, глава общественной организации «Агро-сила» Сергей Протченко призвал президента Украины Владимира Зеленского и народных депутатов пересмотреть принятый Верховной Радой закон, в соответствии с которым аграриев начали штрафовать на 500 тысяч гривен.