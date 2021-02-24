Глава общественной организации «Агро-сила» Сергей Протченко призвал президента Украины Владимира Зеленского и народных депутатов пересмотреть принятый Верховной Радой закон, в соответствии с которым аграриев начали штрафовать на 500 тысяч гривен.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Сегодня, 24 февраля в Николаеве возле Главного управления Государственной налоговой службы представители агробизнеса, которые выступают против больших штрафов за нарушение новых условий хранения топлива и необходимость получения специальных лицензий, устроили митинг.

В ходе акции глава общественной организации «Агро-сила» Сергей Протченко рассказал, что из-за принятого в ноябре 2018 года Верховной Радой Украины закона, который обязал предприятия, хранящие топливо, получить для этого соответствующую лицензию, его фирма получила штраф от налоговой инспекции на 500 тысяч гривен. При этом он отметил, что государственные органы не обращают внимание на незаконно работающие заправки и предприятия по производству топлива.

— Когда я слышу оправдания наших налоговиков, которые говорят, что они просто честно выполняют закон, я вам скажу честно, меня это вранье уже достало. И если вы (фермеры, - прим.) тут собрались, то вам также. Мы, как фермеры, покупаем топливо официально. С каждого литра топлива, которые мы копаем, мы платим акциз. Работая на земле, мы сдаем свое зерно по безналу, то есть, официально. Что делает налоговая? Нам вводят закон, якобы для контроля оборота топлива. Так как его можно контролировать еще больше, если за каждый литр топлива мы платим акциз? — заявил Сергей Протченко.

Сергей Протченко

Аграрий также отметил, что действия народных депутатов и налоговой инспекции приведут к тому, что аграрии будут вынуждены вести теневой бизнес.

— Вот эти все драконовские меры нашей налоговой к чему приводят? Теперь, чтобы не иметь проблем с налоговой, я должен, как и 20 лет назад продавать свое зерно за наличными перекупщиками, которые тут, или в Киеве потом купят ПДВ, чтобы экспортировать это зерно. Потом я пойду к другим людям, которые продают топливо за наличку за которое не платиться налог. Вот тогда у меня не будет проблем с налоговой. Нас загоняют в тень. Я понимаю почему Верховная Рада планирует принять закон о легализации марихуаны. Потому что они там все обкуренные, раз принимают такие законы. Я смотрю на наших народных депутатов, и у меня, честно, такое впечатление, что они обкурились. Если мы им еще разрешим, чтобы они курили эту марихуаной законно, то над Радой будет стоять столб дыма. Либо мы их сожжем, либо они там обкурился, — отметил аграрий.

Сергей Протченко также обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и народным депутатам с просьбой услышать аграриев и пересмотреть закон. Также аграрии поставили ультиматум налоговой инспекции с требованием прекратить проверки и перестать выписывать штрафы, пока Верховная Рада не пересмотрит закон.

— От имени инициативной группы я обращаюсь к президенту Украины, всей страны, а не Киевской агломерации, то пусть он приедет в Николаев и встретиться с людьми, которые честно платят налоги, которые защищали нашу страну в 2014 году. Приезжайте и выслушайте людей! Меня это достало, это достало мою семью. Мой старший сын заявил, что нужно петлять из этой страны. Вы понимаете? Сколько ужаса творится в стране, что наши дети не хотят тут жить. Мы ставим ультиматум налоговой прекратить проверки, пока Верховная Рада не примет изменения в закон. Я призываю наших народных депутатов, если вы умеете читать, то прочитайте тот бред, который вы приняли. Отмените закон. Вы меня уже достали! Я продам то, что у меня есть и уеду в нормальные страны, где нет таких как вы! — заявил Сергей Протченко.

Напомним, николаевский аграрий, депутат областного совета Руслан Нерода раскритиковал Государственную налоговую службу, которая принялась массово штрафовать фермеров за нарушения в хранении горючего.

В Главном управлении Государственной налоговой службы в Николаевской области прокомментировали штрафы по полмиллиона гривен, которые выписали предпринимателям за оформление лицензии на хранение топлива после 1 апреля 2020 года. Налоговики отметили, что делают свою работу и обязаны применять штрафные санкции.

Фоторепортаж

Фото: Иван Казора