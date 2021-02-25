Совокупный государственный долг Украины по состоянию на 31 января составляет 2,56 триллиона гривен, или 90,7 миллиардов долларов в эквиваленте — за месяц он увеличился на 6,34 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает Экономическая правда.

Минфин напоминает, что благодаря продаже ОВГЗ в январе привлекли 37,5 миллиарда гривен в госбюджет. Отмечается, что нерезиденты увеличили свой портфель ОВГЗ на 10,1 миллиардов гривыен в январе 2021 года. По состоянию на конец января 2021 года, общая доля нерезидентов среди владельцев внутренних государственных ценных бумаг составила 9,4% (95,4 млрд грн).

Доля государственного долга в гривне по состоянию на конец января 2021 года составляет 38,9%, что больше на 0,7 п.п. против предыдущего месяца.

В январе 2021 года платежи по погашению государственного долга составляли 23,6 миллиардов гривен, а платежи по обслуживанию — 5,7 миллиардов гривен.

Из общей суммы в 2,56 триллиона гривен, госдолг составлял 2,3 триллиона гривен, или 80,3 миллиардов долларов (88%). Из него 1,2 триллиона гривен — внешний госдолг, 1 триллион гривен — внутренний.

Касательно гарантированного государством долга, то он составлял 294 миллиардов гривен, или 10,5 миллиардов долларов. Из него внешнего долга — 257 миллиардов гривен, внутреннего — 37 миллиардов гривен.

В течение января 2021 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 6,34 миллиардов гривен и в долларовом эквиваленте на 0,49 миллиарда.

Напомним, Минфин надеется получить вторую часть транша от Всемирного банка после принятия Радой законов по земельной реформе, общая помощь ВБ составляет 700 миллионов долларов.