Минфин надеется получить вторую часть транша от Всемирного банка после принятия Радой законов по земельной реформе, общая помощь ВБ составляет 700 миллионов долларов.

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью УНИАН, сообщает пресс-служба ведомства.

Кредит, о котором идет речь, предоставлен в рамках займа на политику развития для экономического восстановления (Economic Recovery DPL). Всемирный банк принял решение о первом транше на сумму 350 млн долларов для Украины в июне прошлого года.

Глава ведомства рассказал об условиях получения остальной части кредита ВБ:

— На днях разговаривал с руководителем Всемирного банка в Украине. Обсуждали условия предоставления средств. По первому траншу — это staff-level agreement с МВФ. А для второго транша — принятие пакета аграрных законов, что, в принципе, реально,— рассказала Сергей Марченко.

Сергей Марченко добавил, что Верховная Рада будет заседать через неделю, а потому «есть шансы рассмотреть эти законопроекты и получить 700 млн долларов — два транша Всемирного банка».

Ранее сообщалось, что Министерство финансов, Минздрав и Всемирный банк нарабатывают вопрос возможной реализации проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине», предусматривающий заем для Украины в сумме 90 млн долл.