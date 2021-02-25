Министр финансов США Джанет Йеллен выразила одобрение распределению Международным валютным фондом помощи для слаборазвитых стран.

Об этом пишет Reuters.

Она заявила, что необходимы широкие параметры для повышения прозрачности того, как используются выделенные средства. По ее мнению, удобная система кредитования поможет государствам с низким доходом оправиться от последствий коронавируса.

Глава Казначейства США не указала конкретный размер возможного распределения. Италия, которая в этом году председательствует в G20, и другие развитые страны готовы выделить 500 миллиардов долларов. Она также добавила, что шаги по стимулированию кредитования под низкие и нулевые проценты со стороны Всемирного банка и Международного валютного фонда необходимы для сдерживания пандемии.

— Без дальнейших международных действий по поддержке стран с низкими доходами мы рискуем опасным и постоянным расхождением в мировой экономике. Распределение новых специальных средств заимствования в МВФ может повысить ликвидность стран с низкими доходами, чтобы облегчить им столь необходимые усилия по оздоровлению и восстановлению экономики, — подчеркнула Джанет Йеллен.

Некоторые законодатели-демократы в Конгрессе США призвали выделить гораздо более крупные суммы в размере 3 триллионов долларов для помощи ослабленным странам. Но источники агентства, знакомые с этим вопросом, сказали, что они считают суммы такого масштаба маловероятными на данный момент.

Ранее НикВести сообщали, что миссия МВФ во время работы в Киеве определила для Нацбанка ряд требований для продолжения сотрудничества.