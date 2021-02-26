Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что в стране удалось полностью искоренить абсолютную бедность.

Об этом китайский лидер заявил на собрании по случаю награждения отличившихся в борьбе с бедностью, передает Синьхуа.

По словам Си Цзиньпина, в крупнейшей по населению стране мира абсолютная бедность ликвидирована.

Как отмечается, за восемь предыдущих лет последние 98,99 млн крестьян, живших за чертой бедности, были выведены из нищеты. Из списка бедных исключены 832 уезда и 128 тыс. сел.

Всего с начала реализации политики реформ и открытости в конце 1970-х годов 770 млн сельских жителей избавились от бедности в соответствии с действующим в Китае критерием.

Вместе с тем некоторые эксперты в области глобальной политики отмечают, что Китай устанавливает низкую планку в определении бедности.

Так, по информации Reuters, в сельских районах бедностью считается уровень доходов менее 4 тысяч юаней в год (620 долларов), то есть около 1,69 доллара в день. Соответствующее предельное значение, установленное Всемирным банком, составляет 1,90 доллара в день.

Напомним, экономика Китая первой из экономик крупнейших стран мира вернулась к росту после кризиса, который вызвала пандемия коронавируса.