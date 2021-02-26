Хозсуд города Киева опубликовал решение по делу по иску профсоюза Приватбанка, которым запретил финучреждению проводить конкурс на должность председателя правления.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда.

Суд в решении отмечает, что существует вероятность установления незаконности результатов конкурса в случае его проведения, что приведет к необходимости принятия других мер в том числе судебной защиты подачи иска об обжаловании результатов конкурса.

— Приведенное приведет к необходимости новых исков, невозможности исполнения решения суда в случае удовлетворения иска, а также может вызвать необходимость обращения истца с другим иском для защиты его нарушенных прав, — говорится в выводах суда.

Таким образом, суд решил запретить проведение конкурса на должность главы правления ПриватБанка.

— Обеспечить иск путем запрета Акционерному обществу «Коммерческий банк «Приватбанк»... и Кабинета Министров Украины ... до вступления решения по делу в законную силу совершать любые действия по избранию и назначению председателя правления акционерного общества «Коммерческий банк «Приватбанк», — говорится в решении суда.

Требованием профсоюза было также обязать Кабмин провести конкурсный отбор председателя правления согласно постановлению Кабмина № 927 «О проведении конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики».

Напомним, трем бывшим топ-менеджерам Приватбанка сообщили о подозрении.