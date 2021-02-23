22 февраля 2021 года согласовано сообщение о подозрении трем бывшим высокопоставленным чиновникам ПАО КБ «Приватбанк».

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Их обвиняют в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, содеянным по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге (ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины).

Следствием установлено, что в декабре 2016 года трое бывших должностных лиц банка, осознавая, что ПАО КБ «Приватбанк», с учетом позиции его владельцев существенного участия, в ближайшее время будет признан неплатежеспособным и перейдет под контроль государства, и понимая, что в связи с этим с 19 декабря 2016 года они потеряют контроль над денежными средствами банка, подготовили и реализовали преступный план растраты денежных средств финучреждения. Он заключался в противоправном начислении и выплате дополнительного вознаграждения — индексированной комиссии в связи с ростом курса гривны к доллару США на пользу связанного с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам с ней. При этом выплата такой комиссии этими депозитными договорами и дополнительными соглашениями к ним не предусматривалась.

Кроме этого, начисление и выплата вознаграждения были запланированы в нарушение требований статьи 52 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», которой установлено, что сделки, осуществляемые со связанными с банком лицами, не могут предусматривать условий, которые не являются текущими рыночными условиями.

Как сообщает ОГП, для прикрытия растраты денежных средств «Приватбанка» трое экс-чиновников решили предоставить этим банковским операциям вид законных, ссылаясь на якобы заранее принятое и согласованное решение кредитного комитета банка от 2014 года, на самом деле поддельное «задним числом», и на решение кредитного комитета банка от 16 декабря 2016 года, которыми якобы принято решение о применении начисления и выплаты индексированной комиссии по депозитам в интересах связанной с банком юридического лица в рамках распоряжения «О реализации нового депозита с выплатой вознаграждения в связи с ростом курса гривны к доллару США» от 2013 года.

Таким образом, подозреваемые вызвали убытки в сумме 136 миллионов гривен.

По информации источников РБК-Украина, подозрение сообщили:

бывшему главе правления ПриватБанка Александру Дубилету,

начальнику департамента финменеджмента Елене Бычихине,

бывшему первому зампредправления Владимиру Яценко.

Напомним, что 22 февраля при попытке на частном самолете вылететь в Австрию правоохранители задержали Владимира Яценко — бывшего первого заместителя ПриватБанка.