На Одесском авиационном заводе осваивают лицензированную сборку американских вертолетов Bell UH-1 «Ирокез».

Об этом рассказал директор концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев во время визита на предприятие, — пишет Думская.

По его словам, производство разместят в одном из цехов государственного предприятия, а первый экземпляр должен быть собран летом 2021 года, к 30-летию Независимости Украины.

— Организация производства вертолетов сейчас находится на завершающей стадии. Проект финансируется за счет инвестиционных средств, — отметил Юрий Гусев.

Директор авиазавода Виталий Юхачев подчеркнул, что «Ирокез» — многоцелевая боевая машина. Он может выполнять и транспортные, и пассажирские задачи, а при наличии подвесного вооружения — перевоплощаться в атакующую единицу.

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