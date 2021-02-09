В Николаеве 10-тая морская авиационная бригада ВМС получила первый вертолет МИ-2МСБ.

Об этом передает Defense Express.

По информации источников, боевая машина прибыла на николаевский аеродром Кульбакино в конце 2020 года.

От обычного Ми-2 модернихзированный вертолет отличается рядом доработок корпуса и внутренних систем и установлением значительного количества новых приборов. Однако главной «изюминкой» машины является ее новые двигатели - АИ-450В производства ГП "Мотор Сич", которыми были заменены устаревшие образцы русского производства ГТД-350.

Назначение вертолета в бригаде - подготовка новых летчиков и поддержка навыков в действующих авиаторов 10 морской авиационной бригады. Один час полета на Ми-2МСБ-В обходится в 4-4,5 раза дешевле, чем на Ми-8, которые также есть на вооружении части.

Такой тип машины будут размещать на будущих украинских корвертах.

— До 2023 года будет создан вертолет для корверта, предусматривающий установку механизма свертывания лопастей, чтобы он мог поместится в ангаре корабля. Он будет исполнен в двух версиях – поисково-спасательный и противокорабельный, - сообщил заместитель министра обороны Александр Миронюк.

Напомним, североатлантический альянс организует военные учения в странах Восточной Европы и Балканах. В Defender Europe-2021 возьмет участие 31 тысяча военнослужащих.