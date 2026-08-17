«Там опасно находиться», — николаевцы просят отремонтировать детскую площадку в сквере «Витовский»

Жители Николаева пожаловались на состояние детской площадки в сквере «Витовский» в Корабельном районе. Часть деревянных элементов конструкции повреждена и требует ремонта.

Соответствующее сообщение опубликовано в Facebook-группе Contact Center при Николаевском городском совете.

Состояние детской площадки в сквере «Витовский» в Корабельном районе. Фото: Contact Center при Николаевском городском совете Состояние детской площадки в сквере «Витовский» в Корабельном районе. Фото: Contact Center при Николаевском городском совете

На опубликованных фотографиях видно, что деревянные доски на игровом комплексе расшатаны и частично оторваны от основания.

— По адресу улица Олега Кравца, 237-223, в сквере «Витовский» детская площадка нуждается в ремонте. На некоторых конструкциях детям опасно находиться. Прошу отреагировать на обращение!, — написала жительница Наталья.

Сквер «Витовский» был капитально отремонтирован в 2020 году. Тогда там, в частности, обустроили новую детскую площадку, обновили пешеходные дорожки, установили систему автоматического полива и другие элементы благоустройства.

Напомним, детская площадка «Сказка» в Корабельном районе Николаева, на состояние которой пожаловались жители, оказалась бесхозной. Её территория не закреплена за близлежащими домами. До 10 июня там должна организовать уборку администрация Корабельного района.

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