 «Там опасно находиться», — николаевцы просят отремонтировать детскую площадку в сквере «Витовский»

  • понедельник

    17 августа, 2026

  • 31.2°
    Переменная облачность

    Николаев

  • 17 августа , 2026 понедельник

  • Николаев • 31.2° Переменная облачность

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Самоуправление 16:33, 17 августа, 2026

«Там опасно находиться», — николаевцы просят отремонтировать детскую площадку в сквере «Витовский»

Жители Николаева пожаловались на состояние детской площадки в сквере «Витовский» в Корабельном районе. Часть деревянных элементов конструкции повреждена и требует ремонта.

Соответствующее сообщение опубликовано в Facebook-группе Contact Center при Николаевском городском совете.

Стан дитячого майданчика у сквері «Вітовський» у Корабельному районі. Фото: Contact Center при Миколаївській міській радіСостояние детской площадки в сквере «Витовский» в Корабельном районе. Фото: Contact Center при Николаевском городском совете
Стан дитячого майданчика у сквері «Вітовський» у Корабельному районі. Фото: Contact Center при Миколаївській міській радіСостояние детской площадки в сквере «Витовский» в Корабельном районе. Фото: Contact Center при Николаевском городском совете

На опубликованных фотографиях видно, что деревянные доски на игровом комплексе расшатаны и частично оторваны от основания.

— По адресу улица Олега Кравца, 237-223, в сквере «Витовский» детская площадка нуждается в ремонте. На некоторых конструкциях детям опасно находиться. Прошу отреагировать на обращение!, — написала жительница Наталья.

Сквер «Витовский» был капитально отремонтирован в 2020 году. Тогда там, в частности, обустроили новую детскую площадку, обновили пешеходные дорожки, установили систему автоматического полива и другие элементы благоустройства.

Напомним, детская площадка «Сказка» в Корабельном районе Николаева, на состояние которой пожаловались жители, оказалась бесхозной. Её территория не закреплена за близлежащими домами. До 10 июня там должна организовать уборку администрация Корабельного района.

Читайте также статью «НикВести» «Им действительно нужно внимание. Что с детскими площадками в Николаеве?».

Автор
Юлия Бойченко
Юлия Бойченко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется на политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и теме восстановления, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение в 2024 году.

Последние новости про: Детские площадки

Ответственными за покос травы на бесхозной детской площадке «Сказка» оказались «Николаевские парки»
«Дети постоянно спотыкаются и падают», — николаевцы пожаловались на состояние детской площадки в «Сказке»
На детской площадке на Флотском бульваре в Николаеве повредилось резиновое покрытие
Реклама
Читайте также:
новости
Карман для общественного транспорта и дополнительная полоса движения: часть пр. Богоявленского в Николаеве отремонтируют за ₴10,6 млн

Юлия Лукьяненко
новости
В Николаевской областной больнице не могут открыть паллиативное отделение: нет помещения

Алина Квитко
новости
В Вознесенске создали маршрут безбарьерности: его обустроят по соответствующим требованиям

Алена Коханчук
новости
Суд в Баштанке просил передать ему дело об убийстве в Плющевке из-за нехватки штата — апелляция отказала

Алиса Меликадамян
новости
Суд продлил арест старосты из Николаевской области, которого обвиняют в убийстве коллеги

Алиса Меликадамян
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Детские площадки

На детской площадке на Флотском бульваре в Николаеве повредилось резиновое покрытие
«Дети постоянно спотыкаются и падают», — николаевцы пожаловались на состояние детской площадки в «Сказке»
Ответственными за покос травы на бесхозной детской площадке «Сказка» оказались «Николаевские парки»

Не раньше 2026 года: Служба восстановления Николаевщины хочет купить новый автомобиль почти за ₴2 млн

В Николаевской областной больнице не могут открыть паллиативное отделение: нет помещения

3 часа назад

Карман для общественного транспорта и дополнительная полоса движения: часть пр. Богоявленского в Николаеве отремонтируют за ₴10,6 млн

Юлия Лукьяненко

Главное сегодня