В Вознесенске создали маршрут безбарьерности: его обустроят по соответствующим требованиям

В Вознесенске создали электронный маршрут безбарьерности. Иллюстративное фото НикВести

В Вознесенске создали маршрут безбарьерности, который будет проходить от третьего микрорайона через рынок до Управления социальной защиты населения городского совета. Его планируют обустроить в соответствии с требованиями безбарьерности.

Об этом во время заседания постоянной депутатской комиссии по гуманитарным вопросам сообщила начальница Управления социальной защиты населения Вознесенского городского совета Ирина Шашляникова.

По её словам, Вознесенск стал первой громадой Николаевской области, где создали такой электронный маршрут. Он будет проходить по правой стороне улицы Киевской. Протяжённость маршрута составит около 1080 метров в одну сторону.

К маршруту планируется привлечь учреждения и заведения, расположенные вдоль него. Городские власти также ведут переговоры с местными предпринимателями, чтобы те обеспечили доступность в своих заведениях.

— Несколько раз собирали на совещании по вопросам безбарьерности предпринимателей, с которыми велись переговоры, чтобы они в своих заведениях дооборудовали доступность и чтобы мы не думали о безбарьерности, поскольку доступность — это, в первую очередь, то, что абсолютно необходимо многим категориям людей, которые не только проживают в нашем городе, но и просто проездом, — отметила Ирина Шашляникова.

По её словам, во время первой встречи предприниматели неохотно отнеслись к предложениям по обеспечению безбарьерности. После повторной встречи удалось достичь определённых договоренностей, однако их детали пока не разглашаются.

В Николаевской областной государственной администрации в ответе на запрос «НикВести» сообщили, что работа по созданию безбарьерных маршрутов в громадах области ведется в рамках Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине.

В ОГА отметили, что маршруты определяют органы местного самоуправления. При этом они учитывают особенности территории, имеющуюся инфраструктуру и потребности маломобильных групп населения. Работа по определению и обустройству безбарьерных маршрутов продолжается в территориальных общинах области в соответствии с местными планами мероприятий по созданию безбарьерного пространства.

При этом информацию о конкретных маршрутах формируют и обновляют непосредственно территориальные общины.

Ирина Шашляникова также сообщила, что программу безбарьерности разработали с учетом действующего законодательства и плана работы совета по безбарьерности общины. В перспективе городские власти рассчитывают также на поддержку благотворительных организаций.

Напомним, что в августе в Николаевской области выявили сразу несколько проблем с доступностью: в ветеранском офисе «Южноукраинская» обнаружили проблемы с входом и туалетом — помещение не приспособлено для полноценной инклюзивности, в горсовете ищут варианты решения. В доме № 46 на Спасской улице в Николаеве во время проверки самовольного строительства зафиксировали нарушения условий безбарьерности. В то же время с начала года услугами социального такси в Николаевской области воспользовались уже более 12 573 человека с инвалидностью.



В июле 2026 года мониторинговая группа в Мишково-Погориловом выявила проблемы с доступностью ЦНАП и амбулатории — от отсутствия специальных парковочных мест до несоответствующих дверных проемов и санузлов.

Также напомним, что в областной универсальной научной библиотеке Николаева уже несколько лет не могут обустроить пандус из-за статуса памятника архитектуры — депутаты дали руководству год на поиск решения. Кроме того, на территории спорткомплекса «Заря» планируется обустроить безбарьерный подъезд для защитников, которые будут проходить там реабилитацию.