Гроза, град и сильный ветер: синоптики предупреждают о непогоде в Николаевской области 18 августа

В Николаевской области 18 августа ожидаются грозы, град и сильный ветер. Архивное фото НикВести

В понедельник, 18 августа, в Николаевской области прогнозируются грозы. В отдельных районах возможны град и шквалы со скоростью ветра 15–20 метров в секунду.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины.

Непогода также ожидается в Одесской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, западных и северных областях Украины.

По прогнозу синоптиков, из-за ухудшения погоды могут возникнуть проблемы с работой энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также затрудниться движение транспорта.

Отметим, что 17 августа в Николаевской области ожидается малооблачная и сухая погода. Синоптики сообщали, что днем температура достигнет +34°С. Кроме того, спасатели предупреждали о чрезвычайном уровне пожарной опасности из-за аномальной жары в этот день.