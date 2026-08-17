 Гроза, град и сильный ветер: синоптики предупреждают о непогоде в Николаевской области 18 августа

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Главная Новости Общество 19:43, 17 августа, 2026

Гроза, град и сильный ветер: синоптики предупреждают о непогоде в Николаевской области 18 августа

На Миколаївщині 18 серпня очікуються грози, град і сильний вітер. Архівне фото НикВестиВ Николаевской области 18 августа ожидаются грозы, град и сильный ветер. Архивное фото НикВести

В понедельник, 18 августа, в Николаевской области прогнозируются грозы. В отдельных районах возможны град и шквалы со скоростью ветра 15–20 метров в секунду.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины.

Непогода также ожидается в Одесской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, западных и северных областях Украины.

По прогнозу синоптиков, из-за ухудшения погоды могут возникнуть проблемы с работой энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также затрудниться движение транспорта.

Отметим, что 17 августа в Николаевской области ожидается малооблачная и сухая погода. Синоптики сообщали, что днем температура достигнет +34°С. Кроме того, спасатели предупреждали о чрезвычайном уровне пожарной опасности из-за аномальной жары в этот день.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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