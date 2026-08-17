Жара до +34°С: какая погода ожидается в Николаевской области 17 августа

Лето в Николаеве. Архивная фотография: Николаевский городской совет

В понедельник, 17 августа, в Николаевской области ожидается малооблачная и сухая погода. Самая жаркая погода будет днём, температура может достигнуть +34°С.

По данным Николаевского областного центра по гидрометеорологии, ветер будет юго-западным, со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха: ночью от +13°С до +18°С, а днем от +29°С до +34°С.

Кроме того, в Вознесенске и Первомайске предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности из-за аномальной жары.

Напомним, что 6 августа этого года в Николаеве температура воздуха поднялась до +38,8°C. Это на 0,7°C выше предыдущего абсолютного максимума для этой даты.