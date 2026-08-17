В Николаевской области работает 84 ювелирные компании: в Одесской области их почти в 5 раз больше
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- Светлана ИванченкоКорреспондент
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В Николаевской области по состоянию на июль 2026 года действуют 84 ювелирные компании. Для сравнения: в Одесской области их 415, а в Херсонской — 102.
Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.
По состоянию на июль 2026 года в Украине работают более 7,8 тысяч производителей, продавцов ювелирных изделий и мастеров по ремонту украшений и часов. Среди них более 6,5 тысяч индивидуальных предпринимателей и более одной тысячи — компаний.
Несмотря на то, что индивидуальных предпринимателей в этой сфере значительно больше, именно они чаще прекращают деятельность, чем открывают её. В 2021–2022 годах количество предпринимателей, прекративших деятельность, превысило количество новых регистраций на 498. В 2023 году рынок вернулся к росту, а в 2024-м показал рекордный прирост — зарегистрировалось на 611 предпринимателей больше, чем прекратило деятельность. В то же время в 2025 году тенденция вновь изменилась: закрытий было на 169 больше, чем новых регистраций.
Компании в ювелирной сфере демонстрируют большую стабильность. Их количество росло каждый год даже после начала полномасштабной войны. В прошлом году в Украине появилось на 54 ювелирные компании больше, чем прекратило работу.
Больше всего продавцов и производителей украшений сосредоточено в Киеве — 1365. Далее следуют Запорожская область — 679 предприятий, Киевская — 585, Харьковская — 548 и Днепропетровская — 484.
При этом в 180 компаниях среди бенефициаров указаны граждане других стран. Чаще всего это граждане Израиля — 22 компании, Турции — 20 и России — 19. Также среди владельцев есть граждане Грузии, США и Узбекистана. Одна компания может иметь нескольких бенефициаров из разных стран.
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Среди 19 действующих компаний, у которых есть бенефициары из России, только одна показала выручку за последние два года. Речь идет о Белоцерковском ювелирном заводе, который получил почти 11 тысяч гривен дохода в 2023 году.
Всего среди компаний с иностранными бенефициарами финансовую отчетность за 2025 год подали 32 предприятия. Среди них 11 компаний с владельцами — гражданами Израиля, пять — США, четыре — Швейцарии и по два предприятия, связанных с бенефициарами из Турции и Китая.
Напомним, в январе-июле 2026 года субъекты хозяйствования Николаевской области перечислили в бюджеты всех уровней 18,2 миллиарда гривен. Это на 19,3% или на 2,9 миллиарда гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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