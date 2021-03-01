Национальный банк Украины опубликовал обновленный перечень системно важных банков.

Как сообщается на сайте НБУ, он сократился до 13 учреждений.

Системно важными банками в Украине в 2021 году будут считаться А-Банк, Альфа-банк, ОТП банк, Ощадбанк, Пивденный, ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Таскомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Укрсиббанк и Универсал банк.

К ним предъявляются повышенные требования. Например, дополнительно к нормативному значению достаточности капитала для них предусмотрен буфер системной важности (этот показатель приостановлен из-за пандемии COVID-19).

Во-вторых, эти банки обязаны разрабатывать планы восстановления деятельности согласно требованиям Национального банка. Такие планы призваны быстро стабилизировать работу системно важных учреждений в условиях кризиса.

В-третьих, системные банки должны выполнять усиленный норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента - не более 20%. Для банков, которые не являются системно важными, он установлен на уровне 25%.

После потери статуса системной важности, банк должен придерживаться усиленных требований в течение еще 12 месяцев.

По состоянию на 1 марта 2021 года в Украине насчитывается 73 банка.

Напомним, 1 марта состоялась церемония подписания первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках государственной программы «Доступная ипотека 7%». Выданы первые кредиты.