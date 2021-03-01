Сегодня состоялась церемония подписания первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках государственной программы «Доступная ипотека 7%». Выданы первые кредиты.

Соответствующая церемония состоялась во время всеукраинского форума «Украина 30», передает РБК-Украина.

— Хочу поздравить счастливых обладателей квартир... Те, кто хочет улучшить свои жилищные условия, могут присоединиться к программе, — заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Первый договор подписали семьи Лапченко и Максымюк.