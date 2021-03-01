Сегодня состоялась церемония подписания первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках государственной программы «Доступная ипотека 7%». Выданы первые кредиты.
Соответствующая церемония состоялась во время всеукраинского форума «Украина 30», передает РБК-Украина.
— Хочу поздравить счастливых обладателей квартир... Те, кто хочет улучшить свои жилищные условия, могут присоединиться к программе, — заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Первый договор подписали семьи Лапченко и Максымюк.
Напомним, возмещение по ипотеке под 7% стало доступным с 1 марта, в то же время правительство будет работать над возможностью ипотечного кредитования под 5% в 2021 году.
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Сегодня состоялась церемония подписания первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках государственной программы «Доступная ипотека 7%». Выданы первые кредиты.
Соответствующая церемония состоялась во время всеукраинского форума «Украина 30», передает РБК-Украина.
— Хочу поздравить счастливых обладателей квартир... Те, кто хочет улучшить свои жилищные условия, могут присоединиться к программе, — заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Первый договор подписали семьи Лапченко и Максымюк.
Напомним, возмещение по ипотеке под 7% стало доступным с 1 марта, в то же время правительство будет работать над возможностью ипотечного кредитования под 5% в 2021 году.