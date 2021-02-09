Возмещение по ипотеке под 7% станет доступным с 1 марта, в то же время правительство будет работать над возможностью ипотечного кредитования под 5% в 2021 году.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», передает Экономическая правда.

— Уже в марте месяце, с первого числа, я уверен, эта программа будет работать в Украине - возмещение ставки по ипотеке до 7%. Для Украины мы видим в этом перспективу. Конечно, мы понимаем, что для отдельных категорий граждан ставку надо снижать еще больше, - рассказал премьер.

Учитывая это, правительство планирует в 2021 году работать над дальнейшим снижением ставки ипотечных кредитов.

— У нас есть намерение в первой половине 2021 года поработать и создать возможность финансового лизинга и ипотеки под 5%.То есть это та перспектива, над которой правительство активно работает совместно с Национальным банком, - добавил Денис Шмыгаль.

Ранее премьер-министр заявлял, что украинцам не будут начислять штрафы и пени за несвоевременную уплату за газ и отопление в январе.