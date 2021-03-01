На прошлой неделе стоимость основной криптовалюты мира рухнула на 12%, а сегодня снова растет.

Об этом пишет Корреспондент.

Как сообщается, биткоин резко подорожал с начала марта - в понедельник криптовалюта растет более чем на 7% и торгуется в районе 48,5 тысяч долларов, если верить данным торгов.

Напомним, крупнейший в мире цифровой токен упал на 12,5% во вторник, 23 февраля, после того, как акционеры засомневались в прочности роста криптовалюты.

Криптовалюта упала на 12,5% до 48 071 долларов и торговалась ниже 50 тысяч долларов по состоянию на 8:16 утра. Биткоин вырос примерно на 390% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.