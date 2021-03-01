Индия в целях увеличения экспорта и на фоне дефицита контейнерного оборудования на основных линейных маршрутах и повышения фрахтовых ставок приняла решение стать участником рынка производства морских контейнеров.

Об этом передают Порты Украины.

Производство контейнеров станет частью индийской программы Атманирбхар Бхарат, нецеленной на то, чтобы сделать Индию самостоятельной страной. В рамках программы обозначены пять столпов — экономика, инфраструктура, система, динамичная демография и спрос.

Отмечается, что серьезная нехватка контейнеров вызывает задержки с отгрузкой основных индийских экспортных товаров, включая рис.

— Мы должны решить проблему контейнеров как можно быстрее, особенно в связи с тем, что мы сосредоточены на увеличении экспорта, с одной стороны, и сокращении импорта, с другой, — сообщил генеральный директор Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахаи.

Министерство портов, судоходства и водных путей Индии уже создало комитет для изучения возможности производства контейнеров в Бхавнагаре в Гуджарате.

— Сейчас существует спрос на дополнительное производство. В долгосрочной перспективе мировой контейнерный флот будет примерно в 1,6 раза превышать вместимость линейных судов, и Индии придется конкурировать здесь с Китаем. У Китая есть дополнительное преимущество в том, что контейнеры прямо с завода отправляются под загрузку экспортом, — прокомментировал аналитик сингапурской CTI Consultancy Энди Лейн.

На сегодняшний день Китай является крупнейшим производителем контейнеров в мире с долей рынка более 95%.

Ранее сообщалось, что работающий в Николаевском порту стивидор погасил более 6 миллионов гривен долга за аренду.