Коммунальное предприятие «Дирекция по капитальному строительству и реконструкции» обратилось к депутатам Николаевского областного совета с просьбой о выделении суммы в размере 70,8 тысяч гривен, которые необходимы, чтобы завершить ремонт кровли в школе-интернате №4 по улице Адмиральской в Николаеве.

Об этом шла речь сегодня, 1 марта, во время заседания комиссии облсовета по вопросам ЖКХ, - передает корреспондент НикВести.

На данный момент готовность объекта составляет 98,2%. Общая стоимость работ по этому объекту 2 миллиона 668 тысяч гривен, срок реализации 2017 - 2021 года.

Непосредственно для окончания выполнения работ нужно выделить 46 тысяч 979 гривен.

— Действительно, все, что было запланировано по проекту - выполнено. Осталось закончить зашивку вентиляционных каналов, которые невозможно было выполнить на тот период, когда выделялись деньги. Закончить и ввести объект в эксплуатацию, - сказал исполняющий обязанности директора КП Алексей Кальченко.

При этом, он добавил, что ему необходимо еще 23 тысячи 900 гривен для того, чтобы получить энергетический сертификат, необходимый для введения объекта в эксплуатацию.

– В связи с тем, что законы требуют все нового и нового, возник дополнительный вопрос, который я задавал в ГАСИ нашем, который станет той задачей ввода объекта в эксплуатацию. Это получение энергетического сертификата, который проектом не был на то время предусмотрен. Закон вступил в силу в 2019 году, а проект был 2018 года. Поэтому, хотим мы этого или не хотим, сейчас эти 46 тысяч гривен, которые остались по объекту, их достаточно, чтобы оплатить сертификат и завершить работы. Но при вводе в эксплуатацию нам ГАСИ сразу скажет: «Дайте сертификат энергетический по объекту», а он стоит 23900. Я обращался к директору интерната, могут ли они оплатить это, но он сказал, что нет. Я понимаю, так как я заказчик по этому объекту, прошу дополнительно выделить еще 23900, потому что не сдадим, не введем в эксплуатацию, - рассказал Алексей Кальченко.

Ранее сообщалось, что Николаевский облсовет планирует снять 3,8 миллиона гривен, выделенные ранее на реконструкцию художественного академического русского драмтеатра. В Управлении капстроительства облгосадминистрации предлагают перераспределить их на ремонт приемного отделения в областной больнице и онкодиспансера.