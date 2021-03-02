Коммунальное предприятие «Николаевводоканал» собирается закупить электроэнергии для подкачки воды из Днепра на 65,4 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, изначально КП объявило торги на закупку электроэнергии в Херсоне на 80 миллионов 151 тысячу 667 гривен. Предполагается, что за эту сумму подрядчик должен будет до 31 декабря представить 35 миллионов 200 тысяч киловатт-часов электроэнергии.

Участие в торгах приняли: «ЭК «Энолл», которая запросила 65 миллионов 472 тысячи гривен, «Укр газ ресурс» с предложением в 71 миллион 456 тысяч гривен, и компани «Энергогазрезерв» попросившая 77 миллионов 80 тысяч гривен. В итоге, так как компания «ЭК «Энолл» сделала наиболее выгодное предложение именно ей чиновники направили запрос с предложением заключить договор.

Стоит отметить, что в феврале 2019 года издание Наші гроші сообщало, что «Николаевводоканал» 15 января по результатам проведения тендера заключило соглашение с ООО «ЭК «Энолл» о поставках электроэнергии общей стоимостью 86 миллионов 590 тысяч гривен.

При этом, сперва КП заказало 35 миллионов киловатт-часов электроэнергии по 2,46 гривны. Однако, через неделю, 22 января цену снизили дополнительным соглашением на 2% - до 2,41 гривен. При этом общая стоимость и другие существенные условия договора не изменилась. Эта цена оказалась выше цен для других заказчиков Николаевщины и водоканалов в других областях.

Напомним, ранее Коммунальное предприятие «Николаевводоканал» собиралось закупить электроэнергии для подкачки воды из Днепра на 37,9 миллионов гривен у компании «ЭК «Энолл».