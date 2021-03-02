Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае во вторник утром в ходе торгов упали в цене до 62,87 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:06, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,29%.

При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 59,88 доллара за баррель, потеряв 1,25%.

Цены на нефть упали более чем на 1% во вторник, увеличив потери, начавшиеся на прошлой неделе, поскольку ожидания того, что ОПЕК согласится увеличить поставки нефти на заседании на этой неделе, усилили давление, а опасения по поводу замедления спроса в Китае ослабили настроения, пишет Reuters.

5 января ОПЕК и союзные нефтепроизводители, включая Россию, договорились о параметрах сокращения добычи нефти в феврале и марте, которое сначала составит - до 7,125 млн баррелей в сутки.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта 2020 пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля 2020 страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

Заключенное соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи предусматривало ограничения добычи до конца 2020 года на 7,7 млн баррелей в сутки. В апрельском соглашении ОПЕК+ производителям было предложено сокращение добычи до 5,8 млн баррелей в день с начала 2021-го до конца апреля 2022 года. Впрочем, условия изменили на встрече 3 декабря 2020 года.

Страны ОПЕК+, в том числе РФ, 3 декабря прошлого года договорились оставить в силе ограничения на добычу нефти, которые действовали с весны 2020 года. Однако, с определенными послаблениями - согласно новым договоренностям, с начала 2021 года ограничения изменятся: в январе участники альянса смогут увеличить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Условия соглашения будут пересматриваться ежемесячно, отмечает ВВС.

ОПЕК+ подтвердила договоренности о возврате на рынок 2 млн баррелей в сутки, но возвращение должно быть постепенным, с учетом ситуации на рынке.