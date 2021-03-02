На коммунальном предприятии «Николаевкоммунтранс» объяснили, почему предоставляют услуги учреждениям по цене ниже, чем та, которую платят бытовые потребители.
Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии городского совета по вопросам ЖКХ и коммунального имущества в понедельник 1 марта, передает корреспондент НикВести.
Как сообщалось ранее, возчики твердых бытовых отходов обвинили коммунальное предприятие «Николаевкоммунтранс» в искусственном повышении цены на услуги вывоза мусора и недобросовестной конкуренции. Представитель возчиков Александр Юлевич рассказал, что суть проблемы заключается в том, что коммунальное предприятие, которое добивалось повышения тарифов, при участии в торгах на вывоз ТБО теперь ставит цены ниже утвержденной, что позволяет ему выигрывать тендеры.
— Есть Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах», который определяет, что обращение с бытовыми отходами — это коммунальная услуга. Исполнитель такой коммунальной услуги определяется на конкурсных основаниях. Так, в 2016 году мы стали исполнителем коммунальной услуги по вывозу твердых бытовых отходов на территории двух районов — Заводского и Ингульского, — заявила юрист «Николаевкоммунтранса».
Она добавила, что данное решение было обжаловано в суде одним из предприятий-участников конкурса — ДП «Корунд-Х», директор которого Александр Юлевич и представляет общественную организацию работодателей предприятий-возчиков мусора. Однако его позиция не была поддержана судом первой инстанции и апелляционным судом.
В «Николаевкоммунтрансе» отметили, что никогда не применяли для потребителей тарифы ниже утвержденных исполкомом. При этом, по их словам, тариф 123 гривны 40 копеек даже не прибылен, а рассчитан так, чтобы позволять предприятию выходить «в ноль». Участие в тендерах в коммунтрансе назвали совершенно другой формой работы, которая позволяет им понижать цену.
— Мы предоставляем услугу потребителям. Есть порядок расчета, есть составляющие этого тарифа, от которых ты не отступишь ни на шаг. И есть закупки, которые предполагают ценовое предложение. Во-первых, заказчик определяет стартовую цену, объемы, и уже на равных условиях все участники, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, принимают участие на равных условиях и имеют возможность понижать цену, — добавила юрист коммунального предприятия.
Депутаты согласились с тем, что «Николаевкоммунтранс» действует в рамках закона, однако большинство высказало мнение, что тогда КП могло бы понизить и тариф для потребителей.
— Вы предлагаете нам разделить оказание коммунальных услуг по 123,4 гривны и участие в торгах. Когда формируется цена на коммунальную услугу, которая составляет 123,4, которая исходит из того, что она неприбыльна. Но они все равно берут участие (в торгах, — прим.), снижая цену, и при этом еще (цена, — прим.) остается еще рентабельной. Но есть участники-коммерческие предприятия, и вот они готовы опуститься ниже, значит цена рентабельна, вы тоже опускаетесь ниже, значит она тоже рентабельна. Так вот. Тогда кто ввел в заблуждение членов исполкома, сказав, что безрентабельна цена в 123,4? — сказал Максим Невенчанный.
На это представители «Николаевкоммунтранса» заявили, что тариф на коммунальную услугу рассчитывается на основе планового объема предоставления услуг, а участие в тендерах назвали дополнительным доходом.
— Плановый объем, который закладывался для расчета тарифа, не обошел объемы, которые мы получили благодаря участию и победам в публичных закупках. То есть это дополнительный доход для предприятия. Это для предприятия дополнительные деньги, — сказала юрист предприятия.
В итоге члены комиссии решили детально изучить документацию, предоставленную «Николаевкоммунтрансом», после чего вернуться к данному вопросу на другом заседании комиссии.
Напомним, что директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Сергей Коренев перед принятием новых тарифов рассказывал, что в Николаеве тариф на вывоз мусора вырастет на 30-50% из-за подорожания захоронения ТБО.
В апреле прошлого года тогдашний директор КП «Николаевкоммунтранс» Андрей Цизин заявлял, что тариф на вывоз мусора прийдется увеличить из-за планов мэрии приобрести в лизинг новые мусоровозы для предприятия.
На коммунальном предприятии «Николаевкоммунтранс» объяснили, почему предоставляют услуги учреждениям по цене ниже, чем та, которую платят бытовые потребители.
Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии городского совета по вопросам ЖКХ и коммунального имущества в понедельник 1 марта, передает корреспондент НикВести.
Как сообщалось ранее, возчики твердых бытовых отходов обвинили коммунальное предприятие «Николаевкоммунтранс» в искусственном повышении цены на услуги вывоза мусора и недобросовестной конкуренции. Представитель возчиков Александр Юлевич рассказал, что суть проблемы заключается в том, что коммунальное предприятие, которое добивалось повышения тарифов, при участии в торгах на вывоз ТБО теперь ставит цены ниже утвержденной, что позволяет ему выигрывать тендеры.
— Есть Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах», который определяет, что обращение с бытовыми отходами — это коммунальная услуга. Исполнитель такой коммунальной услуги определяется на конкурсных основаниях. Так, в 2016 году мы стали исполнителем коммунальной услуги по вывозу твердых бытовых отходов на территории двух районов — Заводского и Ингульского, — заявила юрист «Николаевкоммунтранса».
Она добавила, что данное решение было обжаловано в суде одним из предприятий-участников конкурса — ДП «Корунд-Х», директор которого Александр Юлевич и представляет общественную организацию работодателей предприятий-возчиков мусора. Однако его позиция не была поддержана судом первой инстанции и апелляционным судом.
В «Николаевкоммунтрансе» отметили, что никогда не применяли для потребителей тарифы ниже утвержденных исполкомом. При этом, по их словам, тариф 123 гривны 40 копеек даже не прибылен, а рассчитан так, чтобы позволять предприятию выходить «в ноль». Участие в тендерах в коммунтрансе назвали совершенно другой формой работы, которая позволяет им понижать цену.
— Мы предоставляем услугу потребителям. Есть порядок расчета, есть составляющие этого тарифа, от которых ты не отступишь ни на шаг. И есть закупки, которые предполагают ценовое предложение. Во-первых, заказчик определяет стартовую цену, объемы, и уже на равных условиях все участники, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, принимают участие на равных условиях и имеют возможность понижать цену, — добавила юрист коммунального предприятия.
Депутаты согласились с тем, что «Николаевкоммунтранс» действует в рамках закона, однако большинство высказало мнение, что тогда КП могло бы понизить и тариф для потребителей.
— Вы предлагаете нам разделить оказание коммунальных услуг по 123,4 гривны и участие в торгах. Когда формируется цена на коммунальную услугу, которая составляет 123,4, которая исходит из того, что она неприбыльна. Но они все равно берут участие (в торгах, — прим.), снижая цену, и при этом еще (цена, — прим.) остается еще рентабельной. Но есть участники-коммерческие предприятия, и вот они готовы опуститься ниже, значит цена рентабельна, вы тоже опускаетесь ниже, значит она тоже рентабельна. Так вот. Тогда кто ввел в заблуждение членов исполкома, сказав, что безрентабельна цена в 123,4? — сказал Максим Невенчанный.
На это представители «Николаевкоммунтранса» заявили, что тариф на коммунальную услугу рассчитывается на основе планового объема предоставления услуг, а участие в тендерах назвали дополнительным доходом.
— Плановый объем, который закладывался для расчета тарифа, не обошел объемы, которые мы получили благодаря участию и победам в публичных закупках. То есть это дополнительный доход для предприятия. Это для предприятия дополнительные деньги, — сказала юрист предприятия.
В итоге члены комиссии решили детально изучить документацию, предоставленную «Николаевкоммунтрансом», после чего вернуться к данному вопросу на другом заседании комиссии.
Напомним, что директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Сергей Коренев перед принятием новых тарифов рассказывал, что в Николаеве тариф на вывоз мусора вырастет на 30-50% из-за подорожания захоронения ТБО.
В апреле прошлого года тогдашний директор КП «Николаевкоммунтранс» Андрей Цизин заявлял, что тариф на вывоз мусора прийдется увеличить из-за планов мэрии приобрести в лизинг новые мусоровозы для предприятия.