На коммунальном предприятии «Николаевкоммунтранс» объяснили, почему предоставляют услуги учреждениям по цене ниже, чем та, которую платят бытовые потребители.

Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии городского совета по вопросам ЖКХ и коммунального имущества в понедельник 1 марта, передает корреспондент НикВести.

Как сообщалось ранее, возчики твердых бытовых отходов обвинили коммунальное предприятие «Николаевкоммунтранс» в искусственном повышении цены на услуги вывоза мусора и недобросовестной конкуренции. Представитель возчиков Александр Юлевич рассказал, что суть проблемы заключается в том, что коммунальное предприятие, которое добивалось повышения тарифов, при участии в торгах на вывоз ТБО теперь ставит цены ниже утвержденной, что позволяет ему выигрывать тендеры.

— Есть Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах», который определяет, что обращение с бытовыми отходами — это коммунальная услуга. Исполнитель такой коммунальной услуги определяется на конкурсных основаниях. Так, в 2016 году мы стали исполнителем коммунальной услуги по вывозу твердых бытовых отходов на территории двух районов — Заводского и Ингульского, — заявила юрист «Николаевкоммунтранса».

Юрист КП "Николаевкоммунтранс"

Она добавила, что данное решение было обжаловано в суде одним из предприятий-участников конкурса — ДП «Корунд-Х», директор которого Александр Юлевич и представляет общественную организацию работодателей предприятий-возчиков мусора. Однако его позиция не была поддержана судом первой инстанции и апелляционным судом.

В «Николаевкоммунтрансе» отметили, что никогда не применяли для потребителей тарифы ниже утвержденных исполкомом. При этом, по их словам, тариф 123 гривны 40 копеек даже не прибылен, а рассчитан так, чтобы позволять предприятию выходить «в ноль». Участие в тендерах в коммунтрансе назвали совершенно другой формой работы, которая позволяет им понижать цену.

— Мы предоставляем услугу потребителям. Есть порядок расчета, есть составляющие этого тарифа, от которых ты не отступишь ни на шаг. И есть закупки, которые предполагают ценовое предложение. Во-первых, заказчик определяет стартовую цену, объемы, и уже на равных условиях все участники, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, принимают участие на равных условиях и имеют возможность понижать цену, — добавила юрист коммунального предприятия.

Депутаты согласились с тем, что «Николаевкоммунтранс» действует в рамках закона, однако большинство высказало мнение, что тогда КП могло бы понизить и тариф для потребителей.

— Вы предлагаете нам разделить оказание коммунальных услуг по 123,4 гривны и участие в торгах. Когда формируется цена на коммунальную услугу, которая составляет 123,4, которая исходит из того, что она неприбыльна. Но они все равно берут участие (в торгах, — прим.), снижая цену, и при этом еще (цена, — прим.) остается еще рентабельной. Но есть участники-коммерческие предприятия, и вот они готовы опуститься ниже, значит цена рентабельна, вы тоже опускаетесь ниже, значит она тоже рентабельна. Так вот. Тогда кто ввел в заблуждение членов исполкома, сказав, что безрентабельна цена в 123,4? — сказал Максим Невенчанный.

Максим Невенчанный

На это представители «Николаевкоммунтранса» заявили, что тариф на коммунальную услугу рассчитывается на основе планового объема предоставления услуг, а участие в тендерах назвали дополнительным доходом.

— Плановый объем, который закладывался для расчета тарифа, не обошел объемы, которые мы получили благодаря участию и победам в публичных закупках. То есть это дополнительный доход для предприятия. Это для предприятия дополнительные деньги, — сказала юрист предприятия.

В итоге члены комиссии решили детально изучить документацию, предоставленную «Николаевкоммунтрансом», после чего вернуться к данному вопросу на другом заседании комиссии.

Напомним, что директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Сергей Коренев перед принятием новых тарифов рассказывал, что в Николаеве тариф на вывоз мусора вырастет на 30-50% из-за подорожания захоронения ТБО.

В апреле прошлого года тогдашний директор КП «Николаевкоммунтранс» Андрей Цизин заявлял, что тариф на вывоз мусора прийдется увеличить из-за планов мэрии приобрести в лизинг новые мусоровозы для предприятия.