В рамках реформирования структуры и оптимизации дублирующих должностей управленческого персонала «Укрзалізниця» сократит почти треть штата центрального офиса.

Об этом заявил глава правления «Укрзалізниці» Владимир Жмак во время всеукраинского селектора по социальным вопросам железнодорожников.

— Кого мы оптимизируем? Скажу на примере центрального офиса Укрзализныци в Киеве: мы оптимизируем 700 из 2500 штатных должностей сотрудников центрального офиса. Мы ликвидируем должности 13 функциональных директоров и 14 подразделений. Было много дублирования, было много непонятного функционала. Мы начинаем с себя, — сказал Владимир Жмак.

Он подчеркнул, что никаких действий по оптимизации рабочих профессий не произойдет.

— Еще раз подчеркиваю: производственные профессии не будут оптимизироваться. Наоборот сейчас мы комплектуем штат тех подразделений, которые занимаются производственной деятельностью, — добавил он.

Напомним, в «Укрзалізниці» сообщили, что рассматривается возможность интеграции в систему онлайн-продажи билетов на поезд функции заказа еды.