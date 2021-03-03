Коммунальное предприятие по организации питания в учебных заведениях Николаева планирует расширить деятельность и предложить отельному бизнесу свои услуги.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ рассказал новый директор КОПа Виктор Васильев.

Он отметил, что каждое лето из-за того, что школы уходят на каникулы, с предприятия увольняются больше сотни человек, поскольку для них нет работы. В связи с этим он решил предложить услуги КП отелям в зонах отдыха на побережье Черного моря. Таким образом он хочет сохранить штат и найти дополнительный источник дохода для КОПа.

— Летом закрываются школы. И фактически 150 сотрудников увольняются. У кого-то есть планы на морях работать, кто-то отдыхает. У меня есть цель предоставить им работу именно в этот период. То есть мы сейчас ведем переговоры с некоторым крупным предприятием, не буду пока говорить каким. Также есть идея создать коллектив из 10-15 сотрудников, и предложить свои услуги отельному бизнесу. У нас на побережье есть крупные отели, для которых проблема каждый год набрать сотрудников. А мы можем предоставить, предоставить меню, предоставить услуги. И, кроме того, учитывая тот факт, что мы работаем в сфере детского питания, к нам, наоборот, должно быть больше доверия по сравнению с другими предприятиями, которые занимаются общественным питанием, — рассказал Виктор Васильев.

Ранее сообщалось, что директор коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Виктор Васильев заявил о том, что КОП никак не влияет на процесс организации питания в образовательных учреждениях Николаева.