Директор коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Виктор Васильев заявил о том, что КОП никак не влияет на процесс организации питания в образовательных учреждениях Николаева.

Об этом Виктор Васильев рассказал в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— Консультаций никаких с нами не было — возьмем мы эти садики или не возьмем. Управление образования как заказчик само решает, что с этими садиками делать. То есть, если бы они, например, и решили бы заказывать услугу, то эта процедура, в любом случае, идет через ProZorro, через тендер. Если бы управление образования проводило бы тендер, то это минимум два месяца. И в нем участники разные могут быть. Это можем быть мы, если захотим. Потому что у нас, если честно, тоже есть проблемы свои. И идеально не сделав работу на наших объектах, браться за новые — это под большим вопросом. У нас тоже есть кадровый голод, учитывая, что у нас 320 сотрудников, и они получают минимальную заработную плату, не хватает специалистов, — сказал Виктор Васильев.

Он отметил, что решать переводить ли 11 садов и 7 школ, которые сейчас самостоятельно занимаются приготовлением еды, в централизованную систему будет, в первую очередь, управление образования.

Директор КОПа добавил, что подать заявку на участие в тендере и выиграть может любое предприятие любой формы собственности, в том числе и иногороднее.

— Мы никакого отношения не имеем к принятию решения, как будут детки в тех садиках питаться, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что инициативная группа родителей воспитанников николаевских детсадов с самостоятельной организацией питания попросили депутатов комиссии горсовета по вопросам коммунального имущества и ЖКХ не переводить учреждения в централизованную систему.

Напомним, 28 февраля под зданием мэрии Николаева прошла акция против перевода 11 детских садов с индивидуального питания на централизованное, которое будет поставлять коммунальное предприятие по организации детского питания.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич склоняется к тому, чтобы перевести детсады и школы с самостоятельной организацией питания в централизованную систему.

Глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева выступила против намерений мэра города Александра Сенкевича перевести 11 детсадов на централизованное детское питание, которое осуществляет коммунальное предприятие по организации питания в учебных заведениях (КОП).

Напомним, что с 1 января родители учеников 1-4 классов школ Николаева должны оплачивать 50% стоимости питания в учебных заведениях, что равно 148 гривнам в месяц. В мэрии Николаева пояснили введение платы за питание младшеклассников увеличением их количества и подорожанием продуктов. Для того, чтобы обеспечить бесплатное питание воспитанников детсадов и учеников младших классов в Николаеве, необходимо 240 миллионов гривен. В бюджете города на этот год на питание дошкольников и учеников младших классов предусмотрено 106 миллионов гривен.

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор рассказал, что причиной принятия решения о финансировании не в полном объеме питания дошкольников и учеников младших классов в Николаеве было принято из-за нехватки средств бюджета.

Коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях победило в аукционе повторного тендера на услуги по организации питания в учебных заведениях города на 2021 год стоимостью в 120,5 миллиона гривен.