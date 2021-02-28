Сегодня, 28 февраля под зданием мэрии Николаева прошла акция против перевода 11 детских садов с индивидуального питания на централизованное, которое будет поставлять коммунальное предприятие по организации детского питания.

Об этом сообщает корреспонеднт НикВести.

Родители вместе со своими детьми разноцветным мелом рисовали на поверхности Соборной площади различные рисунки. По их словам, таким образом они хотят обратить внимание властей к данной проблеме.

— Когда-то 11 садам горадминистрация разрешила самим закупать продукты — сами родители ищут тендеры, сами родители ищут поставщиков, сами родители контролируют. Это всего лишь 11 садов из 150. Я задал одной из родителей вопрос, какой же результат этого всего, а она ответила: «Результат — мы можем кушать как дома, ничего не боясь. Мы покупаем продукты отличного качества». Для примера, хочу сказать, что мясо они покупают сейчас на 60-70 гривен за килограмм дешевле, чем в КОПе. При этом КОП покупает, грубо говоря, сотни тонн в год, а они покупают по 100 килограмм. А теперь волей одного человека.. Ему очень не нравится, — я свое мнение скажу — что есть независимые сады и он хочет перевести все это назад в несчастный КОП. Родители, естественно, против. И знаете, это было озвучено как экономия. При этом довольно сложно, зная нашу ситуацию в городе, что такое экономия и когда мы стоим на площади, где выкинуто 130 миллионов — ну, вот такая экономия, - сказал общественник Дмитрий Рябченко.

Как рассказала Ирина, ребенок которой учится в детском саду №140 «Малятко», в случае, если их сады все же переведут на обслуживание КОПа, то родители намерены создавать инициативную группу и снова понимать данный вопрос.

— Я лично привела своего ребенка показать учреждение, где работают люди, которые хотят, чтобы наши детки кушали маргарин и испорченное мясо. На данный момент качество питания не улучшилось. Мы видели все в прессе о том, что мясо отвратительного качества, на грязных поддонах. Мы очень сильно обеспокоены. На данный момент действия нашего мэра перешли все границы. Это отвратительное решение, которое гробит здоровье наших детей. Мы не разрешаем нашему мэру экономить бюджетные деньги за счет здоровья своих детей. Я искренне надеюсь на то, что это решение не примут и что большинство людей на стороне добра, - сказала Ирина.

При этом родители рассказали, что на сегодняшний день питание в 11 детских садах с самостоятельным питанием стоит 26 гривен 50 копеек, а в садах, которые обслуживает КОП, — 44 гривны 20 копеек.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич склоняется к тому, чтобы перевести детсады и школы с самостоятельной организацией питания в централизованную систему.

Глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева выступила против намерений мэра города Александра Сенкевича перевести 11 детсадов на централизованное детское питание, которое осуществляет коммунальное предприятие по организации питания в учебных заведениях (КОП).

Напомним, что с 1 января родители учеников 1-4 классов школ Николаева должны оплачивать 50% стоимости питания в учебных заведениях, что равно 148 гривнам в месяц. В мэрии Николаева пояснили введение платы за питание младшеклассников увеличением их количества и подорожанием продуктов. Для того, чтобы обеспечить бесплатное питание воспитанников детсадов и учеников младших классов в Николаеве, необходимо 240 миллионов гривен. В бюджете города на этот год на питание дошкольников и учеников младших классов предусмотрено 106 миллионов гривен.

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор рассказал, что причиной принятия решения о финансировании не в полном объеме питания дошкольников и учеников младших классов в Николаеве было принято из-за нехватки средств бюджета.

Коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях победило в аукционе повторного тендера на услуги по организации питания в учебных заведениях города на 2021 год стоимостью в 120,5 миллиона гривен.

Фоторепортаж

Фото: Юлия Бойченко