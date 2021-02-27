Глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева выступила против намерений мэра города Александра Сенкевича перевести 11 детсадов на централизованное детское питание, которое осуществляет коммунальное предприятие по организации питания в учебных заведениях (КОП).

Об этом Елена Киселева заявила в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ 25 февраля, - пишут НикВести.

– У меня очень резкая и очень радикальная позиция по этому вопросу. Отчасти, я была идеологом, и я как мама, как женщина реально настаиваю на том, и вы помните, я не раз об этом говорила, у меня был свой термин — кухонная децентрализация, когда я четко понимала, что в той модели, если мы ничего не меняем, не создаем другое коммунальное учреждение по другому принципу, то тогда единственное спасение и единственная возможность получить качественную услугу — нормальную кашу, борщ, качественную еду для детей, единственное спасение — это индивидуальная организация питания в учреждении. Для этого мы провели, в частности, ремонты пищеблоков, оснастили это техникой. И сегодня в тех 11 садах, которые готовят самостоятельно, лучшее питание, чем дает КОП. Для меня все равно, 5 миллионов, которые хотят сэкономить на поварах и кухонных работниках, бухгалтерах этого детского сада. Я считаю это моральным преступлением, когда городской бюджет тратит неимоверные суммы непонятно куда: мы освещаем фасады домов, мы кладем плитку, губы красим, а шею не моем. Но на детях мы решили сэкономить. Потому что «ай-яй-яй», мы 5 миллионов тратим на зарплаты кухонных сотрудников, - сказала Елена Киселева.

Она отметила, что КП по организации питания — это предприятие, которое продает организацию питания: наемные сотрудники, бухгалтерия, уплата налогов и производство некой продукции.

Елена Киселева пояснила, что для организации детского питания в каждом конкретном учебном заведении есть норматив. Если определено количество кухонных работников такое по нормативу, то нельзя экономить на наемном сотруднике, который отдельно выведен нормативом и должен мыть посуду, «потому что нельзя одними руками мыть посуду и подавать котлету».

— И если КОП для того, чтобы выиграть тендер, экономит на своих кухонных работниках, которые есть у него в штате, то мы точно для себя должны понять: организация детского питания при использовании КОП или другого подрядчика у нас происходит с нарушением. Хотим ли мы как налогоплательщики и хотим ли мы как депутаты покупать услугу с нарушением и при этом не давать качественный продукт — это философский вопрос, практически гамлетовский, быть или не быть. Я точно настаиваю на одной вещи: если мы тратим деньги из городского бюджета, то мы должны дать нормальную качественную услугу и снизить градус социальной напряженности. А сэкономить 5 миллионов - давайте не будем распиливать деньги на мойках асфальта, давайте не будем листья зимой собирать, давайте не будем мыть остановки от коронавируса — я думаю, мы найдем там не только 5 миллионов, а еще на 11 садов хватит. Единственное, в чем мы должны сегодня найти не точки конфликта, а действительно понять, по какой модели должна развиваться организация детского питания — или индивидуальное питание с увеличением, или мы должны реформировать КОП. Если мы хотим сэкономить на сотрудниках, на штатных единицах, то существуют другие модели, - сказала Елена Киселева.

Депутат напомнила, что еще в 2017 году был запланирован перевод всех детских садов на индивидуальное питание.

— Часть, мы хотели 27 садов перевести, когда временно отсутствовал Александр Федорович в прошлом созыве. Более того, был маргариновый скандал, тогда разрабатывалась новая модель организации питания, и мы думали, с целью экономии как раз на организационной деятельности, был разработан устав коммунального учреждения, когда действительно люди числились в штате одного нашего управляемого коммунального учреждения, средства бы шли исключительно на финансирование учреждение, а тендерные процедуры по закупке питания проводились бы в другой способ. Над этим нужно думать, - сказала Елена Киселева.

Политик убеждена в коррупционности услуг КП по организации питания и считает неправильным «глушить» детсады, которые вышли на более хорошую модель питания детей.

— Оплачивать дорогую услугу КОПа, оплачивать коррупционную услугу КОПа — это точно неправильно. Более того, глушить тех людей, которые вышли на более хорошую модель, которые дали более качественную услугу, с целью, чтобы не допускать возможности сравнения — типо идите в КОП, и будет вам счастье. Не будет такого. Потому что я лично и моя фракция, мы понимаем, что здоровье детей начинается с детского сада. И экономит на здоровье детей — это грех.У меня дежавю, у нас это было, начиная с 2015 года, уже попробовали, поняли, как оно должно работать, и «снова здрасьте». Мне кажется, эта ситуация, особенно заявления Александра Федоровича, во-первых, они меня удивили, удивила его позиция. Его точно нельзя назвать глупым человеком, который не понимает, что это будет иметь какой-то резонанс в обществе. И он точно знает позицию отдельных фракций, и мою позицию. Я честно считала, что одним из достижений тех 5 лет было как раз решение проблемы с качеством питания у себя на округе, конкретно отличное питание этого детского сада (детсад №87, - прим.), - сказала Елена Киселева.

Пищеблок детсада №87 Пищеблок детсада №87 Пищеблок детсада №87

— И все рассказы о том, что там есть какие-то замечания к бухгалтерии, то если мы отмониторим все исполнительные органы — то их все нужно будет распустить и сэкономить не 5 миллионов, а все эти 4 миллиарда. Есть вещи, на которых нужно экономить, а есть вещи, на которых нужно не экономить, а просто контролировать и организовывать процесс. И это основная задача определения приоритетов. А приоритет определяет депутатский корпус, потому что мы являемся людьми, которых избиратели туда выбрали, и городской голова, его точно так же выбрали люди. И если между нами и им будут конфликты, то этот конфликт должен быть публичным, это должна конкретно определена модель и стратегия, в части чего идет спор. Но точно депутатский корпус и жители города не должны быть заложниками решений исполнительной власти, - подытожила Елена Киселева.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич склоняется к тому, чтобы перевести детсады и школы с самостоятельной организацией питания в централизованную систему.

Напомним, что с 1 января родители учеников 1-4 классов школ Николаева должны оплачивать 50% стоимости питания в учебных заведениях, что равно 148 гривнам в месяц. В мэрии Николаева пояснили введение платы за питание младшеклассников увеличением их количества и подорожанием продуктов. Для того, чтобы обеспечить бесплатное питание воспитанников детсадов и учеников младших классов в Николаеве, необходимо 240 миллионов гривен. В бюджете города на этот год на питание дошкольников и учеников младших классов предусмотрено 106 миллионов гривен.

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор рассказал, что причиной принятия решения о финансировании не в полном объеме питания дошкольников и учеников младших классов в Николаеве было принято из-за нехватки средств бюджета.

Коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях победило в аукционе повторного тендера на услуги по организации питания в учебных заведениях города на 2021 год стоимостью в 120,5 миллиона гривен.