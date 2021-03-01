Представители инициативной группы против перевода садов на обслуживание КОПом

Инициативная группа родителей воспитанников николаевских детсадов с самостоятельной организацией питания попросили депутатов комиссии горсовета по вопросам коммунального имущества и ЖКХ не переводить учреждения в централизованную систему.

Об этом шла речь на заседании комиссии в понедельник, 1 марта, передает корреспондент НикВести.

На заседание комиссии пришли мамы детей, представители инициативной группы, которые выступили категорически против перевода их дошкольных учреждений в централизованную систему, что повлечет за собой обслуживание коммунальным предприятием по организации питания.

Глава комиссии, член фракции «Пропозиція» Дмитрий Иванов отметил, что на данный момент еще никого не планируют переводить в КОП, отметив, что депутаты, поддерживающие родителей, «устраивают кипишь». Также он поинтересовался, есть ли родители детей из сада № 142, заявив, что там на прошлой неделе отравились шестеро детей.

— В пятницу отравились дети. Один лежит в реанимации, пятеро в больнице. А детсад на самостоятельной организации питания, — заявил Дмитрий Иванов.

Дмитрий Иванов

Также он напомнил, что в садах с самостоятельным питанием работают по шесть поваров, а в садах с централизованным обслуживанием, в среднем, по три. Кроме того, отметил он, по словам родителей КОП улучшил питание в последнее время.

В свою очередь, депутаты от «ОПЗЖ» Владислав Чайка и Максим Невенчанный отметили, что приглашали на заседание комиссии директора КОПа Виктора Васильева, чтобы тот предоставил свои пояснения, однако он так и не пришел.

Дмитрий Иванов порекомендовал родителям обращаться с данным вопросом к городскому голове Александру Сенкевичу, а часть членов комиссии заявила о том, что его нужно рассмотреть на сессии. В итоге комиссия рекомендовала родителям обратиться к мэру и инициировать обсуждение на заседании горсовета 11 марта.

Напомним, 28 февраля под зданием мэрии Николаева прошла акция против перевода 11 детских садов с индивидуального питания на централизованное, которое будет поставлять коммунальное предприятие по организации детского питания.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич склоняется к тому, чтобы перевести детсады и школы с самостоятельной организацией питания в централизованную систему.

Глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева выступила против намерений мэра города Александра Сенкевича перевести 11 детсадов на централизованное детское питание, которое осуществляет коммунальное предприятие по организации питания в учебных заведениях (КОП).

Напомним, что с 1 января родители учеников 1-4 классов школ Николаева должны оплачивать 50% стоимости питания в учебных заведениях, что равно 148 гривнам в месяц. В мэрии Николаева пояснили введение платы за питание младшеклассников увеличением их количества и подорожанием продуктов. Для того, чтобы обеспечить бесплатное питание воспитанников детсадов и учеников младших классов в Николаеве, необходимо 240 миллионов гривен. В бюджете города на этот год на питание дошкольников и учеников младших классов предусмотрено 106 миллионов гривен.

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор рассказал, что причиной принятия решения о финансировании не в полном объеме питания дошкольников и учеников младших классов в Николаеве было принято из-за нехватки средств бюджета.

Коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях победило в аукционе повторного тендера на услуги по организации питания в учебных заведениях города на 2021 год стоимостью в 120,5 миллиона гривен.