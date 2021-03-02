По итогам 2020 года средние зарплаты женщин в Украине были на 18,6% меньше, чем зарплаты мужчин. По сравнению с 2019 годом они приблизились к мужским более чем на 3%.

Об этом информирует hromadske.

Так, в четвертом квартале 2020 года средняя зарплата мужчин составляла 14 203 гривны, тогда как женщин — 11 558. В процентах зарплата женщин составляет 81,4% от заработка мужчин.

Для сравнения, в третьем квартале разрыв был больше (78%) — 13 338 гривен против 10 409. Если сравнивать с четвертым кварталом 2019 года, то разрыв также был более чем на 3% больше — 12 718 против 9935 (78,1%).

В 2018-2020 годах разница была примерно на одном уровне — от 76% до 80%. Показатель четвертого квартала 2020-го является самым высоким за эти годы.

По сфере деятельности в этот период мужчины больше зарабатывали в авиационном транспорте — 29 496 гривен, а женщины — в сферах «информация и телекоммуникации» (18 419) и «финансовой и страховой деятельности» (18 386).

Меньше мужчины и женщины получали в сфере «временного размещения и организации питания» — 7109 и 6504 гривен соответственно.

Как сообщалось ранее, сотрудница Amazon Шарлотта Ньюман подала иск против руководства компании, обвинив его в дискриминации по расовому и гендерному признакам, а также в харассменте.