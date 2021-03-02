Сотрудница Amazon Шарлотта Ньюман подала иск против руководства компании, обвинив его в дискриминации по расовому и гендерному признакам, а также в харассменте.

Об этом сообщает Bloomberg.

В иске, поданном в понедельник в федеральный суд в Вашингтоне, говорится, что Amazon нанимает темнокожих людей на низшие должности и предлагает им повышение реже, чем сотрудникам с белым цветом кожи с похожей квалификации.

В иске говорится о дискриминации и харассменте, а также о нарушении закона о равной оплате труда.

– Эта практика особенно сильно влияет на темнокожих женщин в этой компании, - говорится в заявлении юридической фирмы Wigdor LLP, которая подала иск от имени Шарлотты Ньюман.

В заявлении Wigdor LLP говорится, что Ньюман только через два с половиной года получила ту должность, на которую рассчитывала при найме в Amazon, хотя выполняла именно эти обязанности, но платили ей меньше.

Отмечается, что истица, которая пришла в Amazon 4 года назад, также обвинила менеджмент компании в неподобающем поведении.

По словам Ньюман, руководители дергали ее за волосы, называли «страшной» и похожей на «гориллу».

Также, по ее словам, она подвергалась сексуальным домогательствам на работе.

Ньюман также утверждает, что ей известны другие случаи дискриминации по расовому и гендерному признаку, а также ненадлежащего поведения руководства относительно других темнокожих сотрудников.

– Мы не терпим дискриминации или любых притеснений и тщательно расследуем все претензии, принимая соответствующие меры, - отреагировали на иск Ньюман в Amazon, добавив, что разбираются с выдвинутыми обвинениями.

Напомним, американская компания Amazon начала использовать камеры с искусственным интеллектом в микроавтобусах, которые используются для доставки.