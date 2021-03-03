Великобритания получит 10 миллионов доз вакцины AstraZeneca, произведенных Институтом сыворотки крови Индии (SII).

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

SII, крупнейший в мире производитель вакцин по объему, массово производит вакцину AstraZeneca, разработанную совместно с Оксфордским университетом, для десятков бедных стран и стран со средним уровнем дохода.

— Британия заказала 100 миллионов доз вакцины AstraZeneca, из которых 10 миллионов доз поступят от индийского Института сыворотки крови, — заявил представитель британского правительства.

В феврале СМИ сообщали, что Британское агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских препаратов проводит аудит производственных процессов в Индии, чтобы проложить путь доставке вакцины AstraZeneca в Британию.

Этот шаг, скорее всего, вызовет беспокойство по поводу того, что богатые западные страны закупают дозы вакцин, которые могли бы пойти бедным странам. Несколько стран с низким и средним уровнем дохода, начиная от Бангладеш и Бразилии, зависят от вакцины AstraZeneca от SII, которая продается под названием Covishield, но спрос на нее растет и из западных стран.

Индийский институт также предоставляет дозы для программы COVAX при поддержке Всемирной организации здравоохранения и вакцинного альянса GAVI.

Правительство Великобритании заявило, что его сделка не повлияет на обязательства SII поставлять вакцины бедным странам.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом CoviShield, который изготавливают в Индии по лицензии британских разработчиков — Оксфордского университета и AstraZeneca.