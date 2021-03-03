Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдаст первую букмекерскую лицензию — ее получит ООО «Париматч».

Об этом сообщает пресс-служба Комиссии в Telegram.

Решение выдать ООО «Париматч» лицензию на организацию и осуществление букмекерской деятельности приняли 2 марта.

— Вчера Комиссия приняла решение выдать первую лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности. Вскоре предприятие сможет начать свою работу. Но перед этим организатор должен заплатить за лицензию в течение 10 дней после уведомления, — говорится в сообщении Комиссии.

В соответствии со статьей 54 Закона Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», лицензия на организацию и проведение букмекерской деятельности выдается уполномоченным органом сроком на 5 лет.

Лицензия дает право на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и в сети Интернет.

При этом, согласно указанной статье закона, размер платы за лицензию составляет тридцать тысяч минимальных заработных плат (то есть 180 миллионов гривен, с 1 января минимальная зарплата в Украине установлена на уровне 6 тысяч гривен).

Напомним, 3 февраля 2021 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала ООО «Спейсикс» разрешение на осуществление деятельности по организации казино онлайн. Эта компания стала первой, получившей такое разрешение после легализации игорного бизнеса в Украине.