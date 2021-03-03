Один из крупнейших в мире модных ритейлеров H&M в мае 2021 года откроет первый магазин в Харькове в новом ТРЦ Nikolsky, расширив сеть в Украине до шести торговых точек.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу ритейлера.

Отмечается, что общая площадь магазина составит 2,1 тысяч квадратных метров, из которых около 1,7 тысяч квадратных метров — торговая зона. Это шестой магазин сети в Украине и первый за пределами Киева.

— Мы видим высокий интерес к бренду H&M в регионах и поэтому рады объявить об открытии магазина в ТРЦ Nikolsky в Харькове. Я уверена, харьковчане по достоинству оценят как широкий ассортимент товаров, так и современную концепцию магазина, — заявила региональный менеджер H & M в Украине и Восточной Европе Доминик Фантачино.

В H&M добавили, что пространство магазина будет отличаться от других магазинов сети в Украине обновленной интерьерной концепцией.

Напомним, шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, 1 февраля открыла первый магазин в Украине — в киевском Blockbuster Mall.