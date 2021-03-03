Морская администрация, чтобы прекратить коррупцию, призывает моряков пользоваться электронной системой дипломирования и не обращаться к агентам или посредникам.

Об этом говорится в публикации на странице Государственной службы морского и речного транспорта Украины в Facebook.

«Не в компетенции морской администрации ловить мошенников, которые рекламируют себя на ОЛХ и других ресурсах. К сожалению, мы не можем влиять на то, что существуют подобные предложения в интернете. Наша задача — сделать условия получения морских документов на цивилизованном уровне, как это принято в других европейских странах», - говорится в публикации.

Госслужба морского и речного транспорта также опубликовала видео-инструкцию, как пользоваться электронным кабинетом моряка.

Ранее сообщалось, что в Морской администрации заявили, что работают над внедрением прозрачной системы автоматического тестирования моряков.