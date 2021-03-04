Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил 4 марта на пресс-конференции по поводу года работы правительства, передает Громадське.

— В Буковеле работают много юридических лиц, это не одно юридическое лицо, которому можно сказать закройте и ограничить работу, — отметил Денис Шмыгаль.

По его словам, еще до того, как Ивано-Франковская область попала в «красную» зону, предприниматели курорта предложили закрыть часть ресторанов, кафе и гостиниц. Отметим, что закрыть заведения общественного питания в «Буковеле» решили 23 февраля.

Шмыгаль уверяет, что сейчас большинство предпринимателей на курорте не работают, а те, кто продолжают работу, придерживаются ограничений.