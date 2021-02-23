Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Там указывают, что причиной резкого роста количества случаев инфицирования коронавирусом на Прикарпатье является «тесное общение, несоблюдение масочного режима и социальной дистанции».

— Область лидирует по ежедневному суточному приросту людей с установленным диагнозом коронавируса. Больше всего таких больных фиксируют в городе Яремче, Надвирнянском, Богородчанском районах и областном центре. Именно здесь в течение новогодних и рождественских праздников были наибольшие скопления людей, — подчеркнул глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук.

Власти договорились с руководством Буковеля, что для посетителей теперь должны быть закрытыми рестораны, бары и кафе. Также на горнолыжных трассах и подъемниках должна быть создана специальная инфраструктура, которая обеспечит соблюдение карантина туристами.

Помимо прочего, жители отелей должны соблюдать социальную дистанцию и строгий масочный режим. Там их должны «широко информировать» о карантинных мероприятиях.

Напомним, в Ивано-Франковской области решили ужесточить до красного уровня карантинные ограничения в связи с критической ситуацией с заболеваемостью коронавирусом.