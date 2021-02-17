В Ивано-Франковской области решили ужесточить до красного уровня карантинные ограничения в связи с критической ситуацией с заболеваемостью коронавирусом.

Соответствующее решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, пишет «Новое время».

— Ситуация по распространению коронавирусной болезни остается напряженной, а в Ивано-Франковской области она уже, я бы сказал, почти критическая, - заявил главный государственный санврач Виктор Ляшко.

Карантин красного уровня будет действовать с 22 по 28 февраля. В этот период будет запрещена работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос), кинотеатров, театров и ночных клубов.

На время действия жестких карантинных ограничений будет запрещено очное обучение школьников 5−11 классов, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина вернется к адаптивному карантину со следующей недели.